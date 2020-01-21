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Спикер Госдумы России прокомментировал ее возможный роспуск

Спикер Госдумы РФ прокомментировал ее возможный роспуск
​Публикации ряда иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вмешательством во внутренние дела РФ

Публикации ряда иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вмешательством во внутренние дела России, подобные действия недопустимы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В начале пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился материалами зарубежных СМИ о возможном роспуске нижней палаты российского парламента и призвал пресечь подобные разговоры.

"Владимир Вольфович, вы абсолютно правы. Такие вбросы осуществляли иностранные информационные агентства. Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств", - добавил председатель Госдумы.

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