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Спикер: Если выборы в Армении пройдут на этой неделе, то правящая партия наберет более 50%

Спикер: Если выборы в Армении пройдут на этой неделе, то правящая партия наберет более 50% Правящая партия Армении "Гражданский договор" (ГД) наберет более 50%, если выборы в парламент пройдут на этой неделе.
В регионе
5 мая 2025 г. 13:34
Спикер: Если выборы в Армении пройдут на этой неделе, то правящая партия наберет более 50%

Правящая партия Армении "Гражданский договор" (ГД) наберет более 50%, если выборы в парламент пройдут на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое мнение высказал председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян.

"Сегодняшние опросы также показывают, что правящая партия на первом месте и пользуется поддержкой населения больше всех… Уверен, что если выборы пройдут в эту пятницу, то "Гражданский договор" победит, набрав 50% +", – заявил он.

По его словам, на предстоящих в 2026 году парламентских выборах поддержка ГД, скорее всего, будет больше.

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Версия на азербайджанском языке Spiker: Ermənistanda seçkilər bu həftə keçirilərsə, hakim partiya 50 %-dən çox səs toplayacaq

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