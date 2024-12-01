Спикер: ЕС скрывает результаты встречи с ОБСЕ по выборам в Грузии

Европейский Союз (ЕС) скрывает результаты встречи с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ по поводу выборов в Грузии.

Европейский Союз (ЕС) скрывает результаты встречи с делегацией ОБСЕ по поводу выборов в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Эта встреча состоялась, но заявления по его итогам не последовало. После этого наступило полное молчание, что вызывает подозрения и вопросы. Вместо этого мы увидели заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, который также был одним из руководителей миссии, и он еще раз повторил выводы БДИПЧ/ОБСЕ о том, что выборы были конкурентными и что в Грузии есть избранное правительство. Почему-то все это игнорируется, и мы не видим никакой реакции от наших европейских коллег, что снова вызывает вопросы о том, с чем мы сталкиваемся", - сказал Ш.Папуашвили.

Напомним, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Спустя месяц, 28 ноября, депутаты проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьером Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года.