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Спикер: ЕС скрывает результаты встречи с ОБСЕ по выборам в Грузии

Спикер: ЕС скрывает результаты встречи с ОБСЕ по выборам в Грузии Европейский Союз (ЕС) скрывает результаты встречи с делегацией БДИПЧ/ОБСЕ по поводу выборов в Грузии.
В регионе
1 декабря 2024 г. 18:12
Спикер: ЕС скрывает результаты встречи с ОБСЕ по выборам в Грузии

Европейский Союз (ЕС) скрывает результаты встречи с делегацией ОБСЕ по поводу выборов в Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Эта встреча состоялась, но заявления по его итогам не последовало. После этого наступило полное молчание, что вызывает подозрения и вопросы. Вместо этого мы увидели заявление председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, который также был одним из руководителей миссии, и он еще раз повторил выводы БДИПЧ/ОБСЕ о том, что выборы были конкурентными и что в Грузии есть избранное правительство. Почему-то все это игнорируется, и мы не видим никакой реакции от наших европейских коллег, что снова вызывает вопросы о том, с чем мы сталкиваемся", - сказал Ш.Папуашвили.

Напомним, что 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Спустя месяц, 28 ноября, депутаты проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с премьером Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года.

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Версия на азербайджанском языке Şalva Papuaşvili: Aİ Gürcüstandakı seçkilərlə bağlı ATƏT-lə görüşün nəticələrini gizlədir

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