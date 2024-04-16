Спикер: Драка в парламенте Грузии могла быть заранее спланирована

Нападение оппозиционного депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который ударил по голове исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе, могло быть заранее спланированной акцией.

Нападение оппозиционного депутата от партии "Граждане" Алеко Элисашвили, который ударил по голове исполнительного секретаря правящей партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе, могло быть заранее спланированной акцией.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам председатель законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.

"Проблема тут не в оценке. Понятно, что это нападение и насилие, но более проблемно объяснить, почему в такой форме произошло нападение. Также проблемно объяснить ту поддержку, которую мы увидели, в том числе СМИ, которые представляли этот факт в позитивном ключе. Это, я думаю, породило сомнение, что это был предварительно запланированный акт", – сказал он.

Заседание юридического комитета парламента Грузии в понедельник, 15 апреля, на котором обсуждается скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", пришлось прервать после того, как Элисашвили подбежал к выступавшему на трибуне лидеру парламентского большинства Мдинарадзе и ударил его по голове.