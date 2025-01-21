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Спикер: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Спикер: Армения не собирается выходить из ЕАЭС Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку участие в этой организации приносит экономические выгоды.
В регионе
21 января 2025 г. 12:38
Спикер: Армения не собирается выходить из ЕАЭС

Армения не планирует выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), поскольку участие в этой организации приносит экономические выгоды.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил спикер парламента Ален Симонян.

"ЕАЭС - выгодная в экономическом плане структура для Армении. У нас нет каких-либо планов по выходу из организации, мы намерены продолжать участие", - отметил он.

Симонян подчеркнул, что решение армянских властей начать процесс вступления в Евросоюз не должно вызывать беспокойства у России. По его словам, все возникающие вопросы Армения и Россия способны обсудить и найти решения.

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Версия на английском языке Armenia has no plans to withdraw from EAEU, says Speaker
Версия на азербайджанском языке Spiker: Ermənistan Aİİ-dən çıxmağı planlaşdırmır

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