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Спецслужбы Турции задержали террориста ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле

Спецслужбы Турции задержали террориста ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле Спецслужбы Турции задержали члена террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле.
В регионе
30 августа 2024 г. 12:47
Спецслужбы Турции задержали террориста ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле

Спецслужбы Турции задержали члена террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Террорист был задержан в результате спецоперации в собственном доме в стамбульском районе Багджилар.

Согласно полученной информации, он проходил спецподготовку в Сирии, а затем незаконно перебрался на территорию Турции с целью совершить теракт.

Во время обысков в доме террориста были найдены множество документов и цифровых носителей, доказывающих на его связь с ИГИЛ.

Ему предъявлено обвинение в членстве в террористической группировке, решением суда задержанный арестован.

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Версия на азербайджанском языке İstanbulda terror aktına hazırlaşan İŞİD üzvü ələ keçirilib

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