Спецслужбы Турции задержали террориста ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле

Спецслужбы Турции задержали члена террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.
Террорист был задержан в результате спецоперации в собственном доме в стамбульском районе Багджилар.
Согласно полученной информации, он проходил спецподготовку в Сирии, а затем незаконно перебрался на территорию Турции с целью совершить теракт.
Во время обысков в доме террориста были найдены множество документов и цифровых носителей, доказывающих на его связь с ИГИЛ.
Ему предъявлено обвинение в членстве в террористической группировке, решением суда задержанный арестован.