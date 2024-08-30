Спецслужбы Турции задержали террориста ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле

Спецслужбы Турции задержали члена террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле.

Спецслужбы Турции задержали члена террористической организации ИГИЛ, готовившего теракт в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TRT Haber.

Террорист был задержан в результате спецоперации в собственном доме в стамбульском районе Багджилар.

Согласно полученной информации, он проходил спецподготовку в Сирии, а затем незаконно перебрался на территорию Турции с целью совершить теракт.

Во время обысков в доме террориста были найдены множество документов и цифровых носителей, доказывающих на его связь с ИГИЛ.

Ему предъявлено обвинение в членстве в террористической группировке, решением суда задержанный арестован.