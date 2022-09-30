Спецслужбы Турции задержали 18 террористов на севере Сирии

В результате проведенной Национальной разведывательной службой Турции (MIT) на севере Сирии задержаны 18 боевиков террористической организации ДЕАШ, один убит.
Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.
Источники в структурах безопасности Турции сообщили о том, что активную поддержку в ликвидации ячейки террористов оказали бойцы оппозиционной Сирийской свободной армии.
В ходе допросов, задержанные признались в организации 4 нападений на турецких военных в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".
Кроме того, террористы собирали информацию о передвижении и дислокации частей турецкой армии на севере Сирии.
При террористах обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе пояса смертников.