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Спецслужбы Турции задержали 18 террористов на севере Сирии

Спецслужбы Турции задержали 18 террористов на севере Сирии В результате проведенной Национальной разведывательной службой Турции (MIT) на севере Сирии задержаны 18 боевиков террористической организации ДЕАШ, один убит.
В регионе
30 сентября 2022 г. 11:39
Спецслужбы Турции задержали 18 террористов на севере Сирии

В результате проведенной Национальной разведывательной службой Турции (MIT) на севере Сирии задержаны 18 боевиков террористической организации ДЕАШ, один убит.

Об этом передает Report со ссылкой на Anadolu.

Источники в структурах безопасности Турции сообщили о том, что активную поддержку в ликвидации ячейки террористов оказали бойцы оппозиционной Сирийской свободной армии.

В ходе допросов, задержанные признались в организации 4 нападений на турецких военных в зонах антитеррористических операций "Щит Евфрата" и "Источник мира".

Кроме того, террористы собирали информацию о передвижении и дислокации частей турецкой армии на севере Сирии.

При террористах обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, в том числе пояса смертников.

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