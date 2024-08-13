В Турции разоблачили киберпреступную сеть, продававшую террористам личные данные граждан

Спецслужбы Турции разоблачили киберпреступную шпионскую сеть, похищавшую личные данные пользователей сети Интернет с целью дальнейшей передачи террористическим группировкам.

Спецслужбы Турции разоблачили киберпреступную шпионскую сеть, похищавшую личные данные пользователей сети Интернет с целью дальнейшей передачи террористическим группировкам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Спецоперация проводилась Национальной разведывательной службой Турции совместно с Главным командованием жандармерии и Национальным центром реагирования на киберинциденты (USOM).

Отмечается, что киберпреступная сеть похитила личные данные тысяч пользователей сети Интернет не только в Турции, но и за рубежом.

Всего задержаны все 11 человек, все интернет-ресурсы, посредством которых группировка осуществляла свою преступную деятельность, заблокированы.

Согласно информации турецкой разведки, члены группировки продавали похищенные личные данные террористическим группировкам и другим "покупателям" по всему миру.