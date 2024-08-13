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В Турции разоблачили киберпреступную сеть, продававшую террористам личные данные граждан

В Турции разоблачили киберпреступную сеть, продававшую террористам личные данные граждан Спецслужбы Турции разоблачили киберпреступную шпионскую сеть, похищавшую личные данные пользователей сети Интернет с целью дальнейшей передачи террористическим группировкам.
В регионе
13 августа 2024 г. 11:02
В Турции разоблачили киберпреступную сеть, продававшую террористам личные данные граждан

Спецслужбы Турции разоблачили киберпреступную шпионскую сеть, похищавшую личные данные пользователей сети Интернет с целью дальнейшей передачи террористическим группировкам.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Спецоперация проводилась Национальной разведывательной службой Турции совместно с Главным командованием жандармерии и Национальным центром реагирования на киберинциденты (USOM).

Отмечается, что киберпреступная сеть похитила личные данные тысяч пользователей сети Интернет не только в Турции, но и за рубежом.

Всего задержаны все 11 человек, все интернет-ресурсы, посредством которых группировка осуществляла свою преступную деятельность, заблокированы.

Согласно информации турецкой разведки, члены группировки продавали похищенные личные данные террористическим группировкам и другим "покупателям" по всему миру.

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Версия на английском языке Turkish authorities uncover cyber espionage network selling personal data to terrorists

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