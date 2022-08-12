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Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста РКК

Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста РКК Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) в районе Эль-Камышлы на севере Сирии 6 августа был нейтрализован особо опасный боевик YPG (сирийское крыло террористов PKK) Юсиф Мехмуд Ребани с позывным "Резан Джавит.
В регионе
12 августа 2022 г. 11:25
Спецслужбы Турции нейтрализовали в Сирии особо опасного террориста РКК

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) в районе Эль-Камышлы на севере Сирии 6 августа был нейтрализован особо опасный боевик YPG (сирийское крыло террористов PKK) Юсиф Мехмуд Ребани с позывным "Резан Джавит.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, по полученным данным, выходец из Ирана руководил отрядами PKK/YPG в одном из районов Сирии.

Ранее Ребани возглавлял отряды террористов в иракском Хафтанине, откуда отдавал приказы по нападению на расположения турецких военных. Затем он перебрался в Сирию.

Вместе с Ребани сотрудники MİT нейтрализовали еще одного террориста - Мазлума Эсата с позывным "Рухаз Амуде". Все участники антитеррористической операции благополучно вернулись в Турцию.

По данным спецслужб Турции, Ребани примкнул к рядам террористов PKK в 1990-х годах.

В преддверии начала антитеррористических операций ВС Турции под кодовым названием Pençe, Юсиф Мехмуд Ребани в 2018 году "назначили" ответственным за деятельность отрядов боевиков в стратегически важном районе иракском Хафтанин.

После операции ВС Турции "Источник мира", Ребани в 2021 году был "переброшен" в Сирию главарем террористов, орудующих в районах, прилегающих с району Расулайн.

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Версия на английском языке Turkish intelligence neutralizes terrorist of Iranian origin
Версия на азербайджанском языке Türkiyə kəşfiyyatı İran əsilli terrorçunu məhv edib

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