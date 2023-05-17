О нас

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку PKK/YPG на севере Сирии

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку PKK/YPG на севере Сирии Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку Тубу Каракоч, отвечавшую за финансирование боевиков сирийского крыла PKK/YPG в районе Айн-эль-Араб (Кобани).
В регионе
17 мая 2023 г. 11:35
Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку PKK/YPG на севере Сирии

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку Тубу Каракоч, отвечавшую за финансирование боевиков сирийского крыла PKK/YPG в районе Айн-эль-Араб (Кобани).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают источники в службах безопасности в Анкаре.

Сообщается, что террористка по позывным "Зин Кобани/Джуби Эгид/Сорхвин" с 2013 года участвовала в террористической деятельности на территориях Турции, Ирака и Сирии.

Каракоч часто совершала поездки из Сирии в Ирак с целью доставки финансовых средств для террористов.

Турецкой разведке удалось установить местонахождения Каракоч и точечным ударом ликвидировать террористку. Операция по нейтрализации террористки проведена в районе Сыррин (Айн Иса) в Кобани.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Turkish intelligence agencies neutralize PKK/YPG terrorist in northern Syria

Другие новости из категории

Путин и Раиси участвуют в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт
Путин и Раиси участвуют в церемонии подписания соглашения о ж/д участке Решт
17 мая 2023 г. 12:37
Эрдоган: Молодежь – наша надежда и гарант будущего!
Эрдоган: Молодежь – наша надежда и гарант будущего!
17 мая 2023 г. 12:26
МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России
МИД Финляндии сообщил о блокировке счетов финских представительств в России
17 мая 2023 г. 12:20
В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ
В Армении задержаны двое мужчин, подозреваемых в незаконной торговле оружием в ТЦ
17 мая 2023 г. 12:10
Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ
Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ
17 мая 2023 г. 12:08
Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая обеспечивать безопасность
Лавров: США советуют Еревану изгнать российскую базу, обещая "обеспечивать безопасность"
17 мая 2023 г. 11:55
В Грузии задержали шестерых сторонников Исламского государства
В Грузии задержали шестерых сторонников "Исламского государства"
17 мая 2023 г. 11:44
СНБ Армении сообщила о задержании 1 тонны кокаина из Эквадора
СНБ Армении сообщила о задержании 1 тонны кокаина из Эквадора
17 мая 2023 г. 11:30
В Кыргызстане произошла перестрелка, ранены два силовика
В Кыргызстане произошла перестрелка, ранены два силовика
17 мая 2023 г. 11:27
В рамках зерновой сделки сегодня украинский порт покинет последнее судно
В рамках зерновой сделки сегодня украинский порт покинет последнее судно
17 мая 2023 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi