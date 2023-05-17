Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку PKK/YPG на севере Сирии

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку Тубу Каракоч, отвечавшую за финансирование боевиков сирийского крыла PKK/YPG в районе Айн-эль-Араб (Кобани).

Спецслужбы Турции нейтрализовали террористку Тубу Каракоч, отвечавшую за финансирование боевиков сирийского крыла PKK/YPG в районе Айн-эль-Араб (Кобани).

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщают источники в службах безопасности в Анкаре.

Сообщается, что террористка по позывным "Зин Кобани/Джуби Эгид/Сорхвин" с 2013 года участвовала в террористической деятельности на территориях Турции, Ирака и Сирии.

Каракоч часто совершала поездки из Сирии в Ирак с целью доставки финансовых средств для террористов.

Турецкой разведке удалось установить местонахождения Каракоч и точечным ударом ликвидировать террористку. Операция по нейтрализации террористки проведена в районе Сыррин (Айн Иса) в Кобани.