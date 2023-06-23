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Спецслужбы Турции ликвидировали на севере Сирии одного из главарей РКК

Спецслужбы Турции ликвидировали на севере Сирии одного из главарей РКК Национальная разведывательная организация (MİT) нейтрализовала в районе Камышлы на севере Сирии одного из главарей террористической организации PKK Абдуррахмана Чадырджи, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.
В регионе
23 июня 2023 г. 11:53
Спецслужбы Турции ликвидировали на севере Сирии одного из главарей РКК

Национальная разведывательная организация (MİT) нейтрализовала в районе Камышлы на севере Сирии одного из главарей террористической организации PKK Абдуррахмана Чадырджи, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Anadolu.

По данным источников в структурах безопасности в Анкаре, Чадырджи по позывным "Эсад Фарашин" ранее орудовал в рядах пособников террористической организации в странах Европы. За действиями террориста еще в европейских странах внимательно следили спецслужбы Турции. Он часто перемещался по Европе, покидая территорию лишь для участия в сходках террористов.

Чадырджи входил в ряды кровавой организации с момента ее основания, в 1997-1999 годах орудовал в Европе, а в 2000 году перебрался на базы террористов в районе горы Кандиль на севере Ирака. Он был объявлен Турцией в международный розыск и с 2001 года разыскивался по линии Интерпола.

В 2008-2010 годах террорист действовал в Москве. С 2018 года Чадырджи входил в так называемое "правление" PKK.

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