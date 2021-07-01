Спецслужбы США и Британии заявили о причастности России к кибератакам на крупные организации

Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном сегодня совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего

Спецслужбы США и Великобритании в опубликованном сегодня совместном докладе обвинили Главное разведывательное управление России в хакерских атаках на сотни правительственных и частных структур по всему миру и предупредили, что попытки взлома, скорее всего, продолжаются по сей день, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"По меньшей мере с середины 2019 и по начало 2021 годов Главное разведывательное управление Генерального штаба России, воинская часть 26165, использовали кластер Kubernetes для проведения масштабных, распределенных и анонимизированных... попыток получения доступа к сотням правительственных и частных объектов по всему миру", - говорится в докладе.

"Эти усилия почти наверняка продолжаются до сих пор", - добавили спецслужбы.