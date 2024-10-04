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Спецслужбы СНГ обсудят выявление террористов при въезде в страны Содружества

Спецслужбы СНГ обсудят выявление террористов при въезде в страны Содружества Руководители спецслужб СНГ на совещании в Астане обсудят меры активизации сотрудничества в выявлении въезда в страны Содружества членов международных террористических организаций и радикалов.
В регионе
4 октября 2024 г. 08:30
Спецслужбы СНГ обсудят выявление террористов при въезде в страны Содружества

Руководители спецслужб СНГ на совещании в Астане обсудят меры активизации сотрудничества в выявлении въезда в страны Содружества членов международных террористических организаций и радикалов.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"4 октября в Астане запланировано проведение 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ). В ходе пленарного заседания основное внимание члены совета уделят совершенствованию взаимодействия специальных служб стран Содружества в сфере борьбы с терроризмом и религиозным экстремизмом", - сообщили в ЦОС.

"Планируется выработать меры по активизации сотрудничества при организации поиска членов международных террористических организаций и иных радикальных элементов на каналах въезда-выезда в государства - участники СНГ, а также подвести итоги работы базовой организации государств - участников СНГ по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма в текущем году и определить направления дальнейшей работы на следующий год", - сообщили в ФСБ.

Участники заседания рассмотрят проект программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2026-2028 годы. Кроме того, состоятся заседания рабочих органов СОРБ по конкретным направлениям оперативно-служебной деятельности.

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