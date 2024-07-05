Спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку насильственного захвата власти

Спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране.

Спецслужбы Кыргызстана предотвратили попытку насильственного захвата власти в стране.

Как переlает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопасности (ГКНБ).

Сообщается, что пресечена деструктивная группа из пяти человек, которая вынашивала планы по насильственному захвату власти и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране через массовые беспорядки.

Они водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

По версии следствия, данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию.

В их домах и машинах обнаружены компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.