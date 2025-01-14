О нас

Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов

Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов, один из которых проходил обучение в лагере боевиков на территории другого государства.
В регионе
14 января 2025 г. 12:32
Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов

Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов, один из которых проходил обучение в лагере боевиков на территории другого государства.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности страны.

Согласно информации ведомства, задержанных подозревают в пропаганде терроризма в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

Операция по их задержанию проводилась в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях совместно с полицией и органами прокуратуры. В ходе следственных действий по местам их проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

"Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Третий – ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии", - сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве
Песков: Президенты РФ и Ирана проведут переговоры в пятницу в Москве
14 января 2025 г. 13:06
Глава МАГАТЭ посетит Россию в феврале
Глава МАГАТЭ посетит Россию в феврале
14 января 2025 г. 13:04
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Песков прокомментривал стратегическое партнерство между США и Арменией
Песков прокомментривал стратегическое партнерство между США и Арменией
14 января 2025 г. 12:43
Глава Минюста: Текст новой конституции Армении должен быть готов до выборов 2026 года
Глава Минюста: Текст новой конституции Армении должен быть готов до выборов 2026 года
14 января 2025 г. 12:34
Минздрав: Среди пострадавших при взрыве в Тбилиси есть ребенок
Минздрав: Среди пострадавших при взрыве в Тбилиси есть ребенок
14 января 2025 г. 12:30
Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности
Армянский политолог: Новый договор между США и Арменией не даст гарантий безопасности
14 января 2025 г. 11:49
Назначен новый посол Армении в Швейцарии
Назначен новый посол Армении в Швейцарии
14 января 2025 г. 10:59
Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку
Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку
14 января 2025 г. 10:45
Начальник управления СК Армении подал в отставку
Начальник управления СК Армении подал в отставку
14 января 2025 г. 10:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi