Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов

Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов, один из которых проходил обучение в лагере боевиков на территории другого государства.

Спецслужбы Казахстана задержали трех религиозных радикалов, один из которых проходил обучение в лагере боевиков на территории другого государства.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу Комитета нацбезопасности страны.

Согласно информации ведомства, задержанных подозревают в пропаганде терроризма в том числе с использованием сетей телекоммуникаций.

Операция по их задержанию проводилась в Алматы, Актюбинской и Жамбылской областях совместно с полицией и органами прокуратуры. В ходе следственных действий по местам их проживания изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.

"Двое фигурантов ранее судимы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Третий – ранее проходил обучение в зарубежных лагерях боевиков, вернулся с заданием в Казахстан, где был задержан и осужден. Отбыв длительное наказание, вышел на свободу, но не отказался от радикальной идеологии", - сообщили в пресс-службе.