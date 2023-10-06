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Спецслужбы Казахстана задержали более 70 членов преступных группировок

Спецслужбы Казахстана задержали более 70 членов преступных группировок Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в ходе спецоперации задержали 72 участника организованных преступных группировок в нескольких регионах республики.
В регионе
6 октября 2023 г. 09:06

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в ходе спецоперации задержали 72 участника организованных преступных группировок в нескольких регионах республики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности.

"5 октября Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в области Жетысу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация. По итогам доставлено для проведения следственных действий 72 члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки осуществляли свою деятельность в приграничных районах с Китаем (Международный центр приграничной торговли "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто").

"В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к ним, крупные суммы денежных средств, наркотики, а также иные вещественные доказательства. Проводятся следственные мероприятия", - пояснили в пресс-службе.

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