Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане

Охрана белорусско-украинской границы продолжится в усиленном режиме.

Министерство разведки Ирана задержало одного из главных организаторов теракта 3 января в городе Керман, унесшего жизни 95 человек.

Как передает Report , об этом говорится в отчете о работе ведомства с 21 мая по 5 июля.

"Помимо вышеупомянутых достижений, одним из важнейших является задержание и этапирование в страну одного из главных организаторов террористического акта в Кермане под именем Абдулла Ковите", - отмечается в отчете о работе министерства разведки, опубликованном на сайте ведомства.

В документе говорится, что информация, которая была получена от задержанного, сыграла важную роль в раскрытии других заговоров, выявлении террористических элементов и все еще остается востребованной у правоохранительных органов. Отдельно подчеркивается, что дело о теракте в Кермане еще не закрыто.

Всего, как отмечают в ведомстве, с 21 мая по 5 июля произошло не менее 79 прямых столкновений между сотрудниками контртеррористического подразделения и террористами, в ходе которых были нейтрализованы десятки боевиков, изъято 560 единиц оружия, 9 взрывных устройств.