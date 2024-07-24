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Спецслужбы Ирана задержали 12 террористов, включая одного из главарей ИГ

Спецслужбы Ирана задержали 12 террористов, включая одного из главарей ИГ Сотрудники Министерства разведки Ирана провели операцию, в ходе которой были задержаны 12 террористов, включая двух лидеров "Исламского государства" и группировки такфиристов (исламских радикалов).
В регионе
24 июля 2024 г. 14:16
Спецслужбы Ирана задержали 12 террористов, включая одного из главарей ИГ

Сотрудники Министерства разведки Ирана провели операцию, в ходе которой были задержаны 12 террористов, включая двух лидеров "Исламского государства" и группировки такфиристов (исламских радикалов).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава ведомства Эсмаил Хатиб.

"Во время операции были выявлены и задержаны порядка 20 нелегалов, в числе которых были два человека, являющиеся лидерами ИГ и группировки такфиристов", - приводит его слова агентство ISNA.

По словам Хатиба, из этих 20 человек по меньшей мере 12 были агентами, готовившимися для проведения терактов внутри страны. Двое лидеров террористов "имели связь со странами, не граничащими с Ираном", добавил глава министерства. Информацию о личностях задержанных министр не привел.

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Версия на азербайджанском языке İran xüsusi xidmət orqanları "İslam Dövləti"nin iki liderini və 12 terrorçunu saxlayıb

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