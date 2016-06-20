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    ​Спецслужбы Ирана предотвратили теракт в Тегеране

    В последние несколько дней были произведены аресты подозреваемых в планировании взрывов в иранской столице

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/  Спецслужбы Ирана предотвратили теракт в Тегеране. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани.

    По его словам, в последние несколько дней были произведены аресты подозреваемых в планировании взрывов в иранской столице. Осуществить свои замыслы они собирались в священный для мусульман месяц Рамазан. 

    Реализация подобных планов где бы то ни было в Иране будет неминуемо пресечена "благодаря бдительности населения и компетентности соответствующих служб", заявил  Шамхани, слова которого приводит иранский англоязычный телеканал Press TV.

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