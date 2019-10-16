Спецслужбы более 70 стран встретятся в Сочи

16-17 октября в Сочи состоится XVIII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов - иностранных партнеров ФСБ России.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Как ожидается, в совещании под председательством директора ФСБ России Александра Бортникова в этом году примут участие делегации из более 70 государств мира, а также представители пяти международных организаций - ООН, ШОС, СНГ, Европейского союза и Парламентской ассамблеи Средиземноморья.

Участники совещания обсудят наиболее актуальные вопросы антитеррористической тематики - противодействие деятельности международных террористических организаций и иностранным террористам.

Кроме того, особое внимание на форуме будет уделено вопросам международной информационной безопасности и повышения уровня взаимного доверия в сфере защиты национальных киберпространств.

Также в повестку включен вопрос о системном подходе в организации противодействия терроризму.