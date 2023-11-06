Спецрейс с эвакуируемыми гражданами Беларуси вылетел из Израиля

Спецрейс белорусского национального авиаперевозчика "Белавиа" вылетел из Тел-Авива.

Спецрейс белорусского национального авиаперевозчика "Белавиа" вылетел из Тел-Авива.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на посла Беларуси в Израиле Евгения Воробьева.

По его словам, на борту самолета Boeing 737-800 находятся 117 граждан Беларуси.

"Среди пассажиров: 108 - взрослые, 9 - дети в возрасте до 2 лет. Рейс выполняется усиленным экипажем, в составе которого три опытных пилота, бортпроводники и авиационные техники", - сказали в "Белавиа".

Ожидается, что самолет с белорусскими гражданами прибудет в Национальный аэропорт Минск в понедельник вечером.