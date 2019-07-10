Спецпредставителя Госдепа США призвали обратить внимание на армянский антисемитизм

Спецпредставителя Госдепа США по мониторингу и борьбе с антисемитизмом Илана Карра призвали вынести вопрос армянского антисемитизма на мировую повестку.

Как сообщает Report, об этом говорится в открытом письме американской журналистки Адель Назарян, опубликованном в издании Algemeiner.

"В свете сообщения о нападении, в ходе которого 60 студентов армянской церкви пытались линчевать евреев в Старом городе Иерусалима, то пришло время рассказать тревожную правду об армянском антисемитизме", - говорится в письме.

Она отметила, что согласно исследованию антисемитских настроений, проведенному Антидиффамационной лигой (ADL), Армения показала третий по величине показатель индекса антисемитизма (58%) за пределами Ближнего Востока и Северной Африки.

Автор статьи отмечает, что большинство армян полагают, что серия "антисемитских теорий заговора", "вероятно существует", поскольку евреи имеют слишком много власти в деловом мире (72 %) и на финансовых рынках (68%); более лояльны к Израилю, чем к той стране, в которой они живут (68%); имеют слишком большую власть над глобальными делами (51%) и слишком сильно контролируют американское правительство (51%).

Автор добавила, что согласно исследованию центра Пью, 32% армян не принимают евреев в качестве сограждан.

В открытом письме также отмечается, что армяне проявляют свой антисемитизм только по той причине, что Израиль и Азербайджан наладили тесное сотрудничество в области энергетики и ВПК. А.Назарян также упрекает армян в огульных обвинениях турков в контексте событий 1915 года, в то время как сами армяне отрицают Холокост, а таким личностям, как например, армянский фашист Гарегин Нжде, в этой стране устанавливаются памятники.