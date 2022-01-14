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Спецпредставители МИД Турции и Армении прибыли в Москву на переговоры

Спецпредставители МИД Турции и Армении прибыли в Москву на переговоры Делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений/
В регионе
14 января 2022 г. 12:13
Спецпредставители МИД Турции и Армении прибыли в Москву на переговоры

Делегации Армении и Турции прибыли в дом приемов МИД РФ в Москве, где состоится первая встреча спецпредставителей двух стран по нормализации двусторонних отношений.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Армению представляет зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турцию - бывший посол в США Сердар Кылыч.

В декабре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что для нормализации отношений с Арменией стороны скоро взаимно назначат спецпредставителей, также будет открыто чартерное авиасообщение с Ереваном. Министр отмечал, что Анкара рассматривает заявки турецких и армянских авиакомпаний на рейсы Стамбул - Ереван - Стамбул. А министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявлял, что турецкая авиакомпания Pegasus начнет в ближайшие дни выполнять рейсы между Стамбулом и Ереваном.

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Версия на английском языке Turkish, Armenian special envoys arrive in Moscow for talks
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələri Moskvadadır

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