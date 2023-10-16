Спецпредставитель США по восстановлению Украины впервые прибыла в Киев

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер сегодня прибыла в Киев.

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер сегодня прибыла в Киев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написала в соцсети "X" посол США в Украине Бриджит Бринк.

Дипломат опубликовала в сети совместное фото с Прицкер на киевском железнодорожном вокзале.

"Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Притцкер! - написала под фото.

Отметим, что Прицкер впервые после ее назначения 14 сентября на данную должность посещает столицу Украины.