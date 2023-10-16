О нас

Спецпредставитель США по восстановлению Украины впервые прибыла в Киев

Спецпредставитель США по восстановлению Украины впервые прибыла в Киев Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер сегодня прибыла в Киев.
В регионе
16 октября 2023 г. 13:24
Спецпредставитель США по восстановлению Украины впервые прибыла в Киев

Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Пенни Прицкер сегодня прибыла в Киев.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом написала в соцсети "X" посол США в Украине Бриджит Бринк.

Дипломат опубликовала в сети совместное фото с Прицкер на киевском железнодорожном вокзале.

"Очень тепло приветствуем возвращение в Киев, госсекретарь Притцкер! - написала под фото.

Отметим, что Прицкер впервые после ее назначения 14 сентября на данную должность посещает столицу Украины.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US special rep. for Ukraine reconstruction arrives in Kyiv for first time

Другие новости из категории

Глава Минобороны Ирана посетит Таджикистан
Глава Минобороны Ирана посетит Таджикистан
16 октября 2023 г. 12:58
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе
В Иране пригрозили Израилю открытием новых фронтов в случае операции в Газе
16 октября 2023 г. 12:49
Эрдоган: Турция готова помочь в преодолении продовольственного кризиса в мире
Эрдоган: Турция готова помочь в преодолении продовольственного кризиса в мире
16 октября 2023 г. 12:19
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
16 октября 2023 г. 11:50
Глава МИД России 18-19 октября совершит визит в Северную Корею
Глава МИД России 18-19 октября совершит визит в Северную Корею
16 октября 2023 г. 11:42
В Приморском крае в результате ДТП два человека погибли, 17 пострадали
В Приморском крае в результате ДТП два человека погибли, 17 пострадали
16 октября 2023 г. 11:26
Свыше 200 граждан Армении вернутся из Израиля специальным рейсом
Свыше 200 граждан Армении вернутся из Израиля специальным рейсом
16 октября 2023 г. 11:16
Токаев с официальным визитом посетит Китай 17-18 октября
Токаев с официальным визитом посетит Китай 17-18 октября
16 октября 2023 г. 09:56
Лавров: форум Один пояс - один путь служит продвижению сотрудничества в Евразии
Лавров: форум "Один пояс - один путь" служит продвижению сотрудничества в Евразии
16 октября 2023 г. 09:43
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi