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Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане

Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
В регионе
28 марта 2021 г. 03:41
Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", встреча прошла во дворце "Долмабахче" в Стамбуле.

Была обсуждена ситуация в Афганистане, а также подготовка к запланированной в турецком мегаполисе Конференции по мирному урегулированию в Афганистане.

Стороны выразили надежду на то, что встреча в Стамбуле придаст новый импульс мирному процессу в Афганистане, внеся вклад в процесс межафганского диалога в Дохе.

Турецкая сторона подчеркнула, что стабильность в Афганистане будет способствовать миру и процветанию во всем регионе. Анкара будет и впредь поддерживать афганский народ, заверил Калын.

Ибрагим Калын
Ибрагим Калын

На встрече также присутствовал посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın xüsusi nümayəndəsi İstanbulda Əfqanıstan məsələsini müzakirə etdi

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