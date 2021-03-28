Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.

Как передает Report со ссылкой на " Анадолу" , встреча прошла во дворце "Долмабахче" в Стамбуле.

Была обсуждена ситуация в Афганистане, а также подготовка к запланированной в турецком мегаполисе Конференции по мирному урегулированию в Афганистане.

Стороны выразили надежду на то, что встреча в Стамбуле придаст новый импульс мирному процессу в Афганистане, внеся вклад в процесс межафганского диалога в Дохе.

Турецкая сторона подчеркнула, что стабильность в Афганистане будет способствовать миру и процветанию во всем регионе. Анкара будет и впредь поддерживать афганский народ, заверил Калын.

Ибрагим Калын

На встрече также присутствовал посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.