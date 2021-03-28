Спецпредставитель США обсудил в Стамбуле мирный процесс в Афганистане

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провел переговоры с американской делегацией во главе со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом.
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Была обсуждена ситуация в Афганистане, а также подготовка к запланированной в турецком мегаполисе Конференции по мирному урегулированию в Афганистане.
Стороны выразили надежду на то, что встреча в Стамбуле придаст новый импульс мирному процессу в Афганистане, внеся вклад в процесс межафганского диалога в Дохе.
Турецкая сторона подчеркнула, что стабильность в Афганистане будет способствовать миру и процветанию во всем регионе. Анкара будет и впредь поддерживать афганский народ, заверил Калын.
На встрече также присутствовал посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд.