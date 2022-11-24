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Спецпредставитель президента: Военные действия в Украине не повлияет на присутствие РФ в Сирии

Спецпредставитель президента: Военные действия в Украине не повлияет на присутствие РФ в Сирии "Российская "спецоперация" в Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится".
В регионе
24 ноября 2022 г. 08:29
Спецпредставитель президента: Военные действия в Украине не повлияет на присутствие РФ в Сирии

"Российская "спецоперация" в Украине не окажет влияния на борьбу с терроризмом и присутствие в Сирии, поддержка Дамаска со стороны Москвы продолжится".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Конечно же, это не повлияет непосредственно на наши действия в отношении Сирии. Мы туда (в Сирию - ред.) пришли для того, чтобы оказать помощь в борьбе с терроризмом и террористическими группами, членами которых являлись выходцы из бывших республик Советского Союза, и в том числе, кстати, и Российской Федерации, кавказских регионов", - сказал Лаврентьев.

По словам спецпредставителя президента РФ, несмотря на военные действия в Украине, Россия продолжит поддерживать правительство Сирии.

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Версия на азербайджанском языке Putinin nümayəndəsi: “Ukraynadakı əməliyyatlar Rusiyanın Suriyadakı mövcudluğuna təsir etməyəcək”

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