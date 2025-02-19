Спецпредставитель президента США находится с визитом в Украине

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог находится с визитом в Киеве.

Спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог находится с визитом в Киеве. Он прибыл в столицу Украины ночным поездом из Польши.

Как передает Report, об этом сообщают украинские СМИ.

В рамках визита, который продлится три дня, он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Отмечается, что на столичном вокзале Келлога встретила посол США в Украине Бриджик Бринк. Спецпредставитель Трампа сделал небольшое заявление.

"Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии - слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом (Дональдом - ред.), чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", - сказал он.

Напомним, что вчера делегации России и США провели переговоры в Эр-Рияде, которые продлились около 4,5 часа. Наряду с другими темами, был обсужден и вопрос урегулирования украинского конфликта.