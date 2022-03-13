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Спецпредставитель президента РФ: Рустам Ибрагимбеков был предан Азербайджану

Спецпредставитель президента РФ: Рустам Ибрагимбеков был предан Азербайджану В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.
В регионе
13 марта 2022 г. 14:51
Спецпредставитель президента РФ: Рустам Ибрагимбеков был предан Азербайджану

В Москве в Большом зале Центрального дома кинематографистов проходит церемония прощания со сценаристом и писателем Рустамом Ибрагимбековым.

Об этом сообщает российское бюро Report.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о своих воспоминаниях: "Рустам всегда был удивительно мудрым, тонким, глубоким человеком, для которого очень много чего значила родная земля. Он был преданным Азербайджану. Был писателем и знал цену слову. Надо сказать, что большую роль в его жизни сыграл Гейдар Алиевич, так как он в свое время поддержал творческую дерзость Ибрагимбекова".

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Версия на азербайджанском языке Putinin xüsusi nümayəndəsi: "Rüstəm İbrahimbəyov Azərbaycana bağlı insan idi"

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