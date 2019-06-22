​Спецпредставитель премьер-министра Грузии по России ответил Путину

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал решение президента России Владимира Путина о запрете полетов в Грузию.

Как сообщает грузинское бюро Report, спецпредставитель заявил, что для проведения анализа собирается подробная информация о данном решении.

По его словам, после проведения анализа будет дан подробный комментарий по данному вопросу: "Наша главная задача - защитить суверенитет страны и интересы каждого гражданина, а также избежать поспешных решений по серьезным вопросам".

Он не исключил пересмотр формата переговоров Абашидзе-Карасин, проводимых между Грузией и Россией с 2012 года.