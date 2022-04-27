Спецпредставитель НАТО посетит Азербайджан

13:03

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина завтра посетит Азербайджан.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Тбилиси.

Х.Коломина отметил, что большая часть обсуждений, которые он провел накануне в Ереване, а сегодня продолжает в Тбилиси, а завтра будет вести в Баку, посвящена войне в Украине. "Эта война - трагическое и тектоническое изменение ситуации в мире и требует адаптации. Считаем, что одним из решений является укрепление сотрудничества с партнерами и усиление их поддержки. Особенно это касается партнеров, которые в большей степени могут быть затронуты угрозами, прежде всего исходящими из России».