О нас
Аудио новости

Спецпредставитель НАТО посетит Азербайджан

Спецпредставитель НАТО посетит Азербайджан 13:03
В регионе
27 апреля 2022 г. 14:26
Спецпредставитель НАТО посетит Азербайджан

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина завтра посетит Азербайджан.

Как передает грузинское бюро Report, об этом он заявил журналистам в Тбилиси.

Х.Коломина отметил, что большая часть обсуждений, которые он провел накануне в Ереване, а сегодня продолжает в Тбилиси, а завтра будет вести в Баку, посвящена войне в Украине. "Эта война - трагическое и тектоническое изменение ситуации в мире и требует адаптации. Считаем, что одним из решений является укрепление сотрудничества с партнерами и усиление их поддержки. Особенно это касается партнеров, которые в большей степени могут быть затронуты угрозами, прежде всего исходящими из России».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке NATO Special Representative to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке NATO-nun xüsusi nümayəndəsi Azərbaycana gəlir

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
В Харьковской области ВСУ освободили три населенных пункта
23 апреля 2022 г. 12:27
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
 Российские эксперты и политологи о V съезде азербайджанцев в Шуше
23 апреля 2022 г. 17:31
Православные Азербайджана отмечают Пасху
ФотоПравославные Азербайджана отмечают Пасху
24 апреля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi