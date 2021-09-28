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Спецпредставитель генсека ООН призвал лидеров Турции и РФ обеспечить спокойствие в Сирии

Спецпредставитель генсека ООН призвал лидеров Турции и РФ обеспечить спокойствие в Сирии Специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина обеспечить спокойствие в Сирии, передает местное бюро Report.
В регионе
28 сентября 2021 г. 21:26
Спецпредставитель генсека ООН призвал лидеров Турции и РФ обеспечить спокойствие в Сирии
Гейр Педерсен

Специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина обеспечить спокойствие в Сирии, передает местное бюро Report.

По словам Педерсена, международные силы конкурируют в Сирии, фактически страна поделена на несколько регионов.

Он обратил внимание на атаки, совершаемые на лагеря беженцев на турецко-сирийской границе: "Уверен, что ситуация в Идлибе будет важной темой для Путина. Я призываю лидеров обеспечить спокойствие в Сирии. Многое зависит от этого".

Как отметил спецпредставитель, 18 октября состоится шестое собрание Конституционного комитета Сирии.

Вусала Аббасова

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