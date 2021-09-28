Спецпредставитель генсека ООН призвал лидеров Турции и РФ обеспечить спокойствие в Сирии

Специальный представитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина обеспечить спокойствие в Сирии, передает местное бюро Report.
По словам Педерсена, международные силы конкурируют в Сирии, фактически страна поделена на несколько регионов.
Он обратил внимание на атаки, совершаемые на лагеря беженцев на турецко-сирийской границе: "Уверен, что ситуация в Идлибе будет важной темой для Путина. Я призываю лидеров обеспечить спокойствие в Сирии. Многое зависит от этого".
Как отметил спецпредставитель, 18 октября состоится шестое собрание Конституционного комитета Сирии.
Вусала Аббасова