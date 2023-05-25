Спецпредставитель генсека НАТО находится с визитом в Грузии

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина находится в Грузии с визитом. Он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также с представителями оппозиции.

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина находится в Грузии с визитом. Он уже встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также с представителями оппозиции.

Как передает Report, об этом Коломина написал в Twitter.

В своей публикации он отметил, что в ходе встреч было обсуждено сотрудничество страны с НАТО, усиление реформ и т.д.

Напомним, что до этого спецпредставитель генсека НАТО побывал в Армении, где провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном.