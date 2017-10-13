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    Спецпредставитель генсека НАТО: Безопасность в странах-соседях Альянса чрезвычайно важна для нас

    Аппатурай: Считаю, что мы должны активно работать с соседними странами© Новости-Грузия

    Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Безопасность и стабильность государств, соседствующих со странами-членами НАТО, чрезвычайно важна для альянса.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил спецпредставитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай в ходе международной Конференции по обороне и безопасности в Батуми.

    "Считаю, что мы должны активно работать с соседними странами, так как стабильность в соседних странах означает стабильность для стран-членов НАТО", — сказал Аппатурай.

    Он отметил, что приоритетом альянса остается сотрудничество со странами, которые располагают соответствующими стандартами безопасности и обороны. 

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