Спецпредставитель ЕС провёл серию переговоров в Ашхабаде

Комплекс важных вопросов сотрудничества обсудил в Правительстве Туркменистана находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде Специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан.

Комплекс важных вопросов сотрудничества обсудил в Правительстве Туркменистана находящийся с рабочим визитом в Ашхабаде Специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан.

Как сообщает Report, на состоявшейся встрече с вице-премьером, главой МИД Рашидом Мередовым стороны отметили активизацию политико-дипломатического взаимодействия, в том числе, в рамках Совместного комитета «ЕС - Туркменистан» и в формате «Европейский Союз – Центральная Азия».

Особое внимание стороны уделили вопросам имплементации Стратегии ЕС для Центральной Азии. В этой связи было отмечено, что Туркменистан приветствует поддержку ЕС в реализации региональных транспортных и энергетических проектов по линии «Восток-Запад», в том числе «Каспийское море – Чёрное море», Лазуритовый коридор и т.д.

Дипломаты рассмотрели вопросы развития взаимодействия в энергетической области, подтвердив приверженность продвижению проекта по выводу туркменских энергоресурсов на европейские рынки, а также обсудили возможности расширения сотрудничества в области внедрения альтернативной энергетики.

Собеседники отметили также важность проектов торгово-экономического и гуманитарного характера, осуществляемых в Туркменистане в сотрудничестве с ЕС. В этой связи была подчеркнута особая востребованность проектов в области зелёной и устойчивой экономики, развития сельских регионов, поддержки частного сектора и содействия усилиям страны по вступлению во Всемирную торговую организацию.

Рашид Мередов выразил заинтересованность Туркменистана в дальнейшем проведении Экономических форумов «Европейский Союз – Центральная Азия».

Стороны подчеркнули значимость гуманитарного сотрудничества, в том числе посредством регулярного Диалога «Туркменистан – ЕС» по правам человека.

В ходе переговоров была также выражена заинтересованность обеих сторон в продолжении реализации проектов в сфере профессионально-технического образования.

Также Спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан провёл переговоры с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, в ходе которых были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды и др. В этой связи стороны отметили многолетний опыт сотрудничества в рамках совместных проектов по противостоянию угрозам и вызовам современности.

В связи с активным процессом цифровизации ключевых отраслей национальной экономики туркменская сторона выразила заинтересованность в ноу-хау европейских специалистов.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по вопросам дальнейшего расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарных обменов Туркменистана со странами ЕС.

В рамках визита в Ашхабад Спецпредставитель Европейского Союза по Центральной Азии Питер Буриан провёл также встречи с представителями ряда профильных ведомств Туркменистана.