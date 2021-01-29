Спецпредставитель ЕС посетит Азербайджан

Имеются интересные направления для взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества между странами Южного Кавказа

"Имеются интересные направления для взаимовыгодного трехстороннего сотрудничества между странами Южного Кавказа".

Как передает грузинское бюро Report, об этом специальный представитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил на онлайн-конференции "Южный Кавказ: новые вызовы и новые возможности", организованной грузинской организацией "Приграничная зона".

По его словам, ЕС готов поддержать шаги по продвижению такого сотрудничества: "Хотя возможности для сотрудничества есть, их реализация требует мудрости и сдержанности руководства всех трех стран. Европейский Союз готов работать со всеми партнерами, чтобы перейти от соглашения о прекращении огня к новым перспективам мира на Южном Кавказе".

Спецпредставитель заявил, что региону необходимо перейти от военной риторики к мирной: "Это займет время, но Евросоюз будет рядом со своими южнокавказскими партнерами в вопросе использования всех возможностей в сложившейся сложной ситуации".

Т.Клаар отметил, что Евросоюз оказал гуманитарную помощь как Азербайджану, так и Армении после войны: "Мы готовы помогать и больше. Наши представители в Баку и Ереване ведут переговоры с руководством обеих стран о том, чем еще и как союз может помочь. В ближайшее время я совершу визит в Баку и Ереван, чтобы обсудить нашу будущую деятельность".