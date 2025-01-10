Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу встретилась с секретарем Совбеза Армении

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, находящаяся с визитом в Ереване, встретилась с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений между Арменией и Евросоюзом, а также перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.
Стороны рассмотрели вопросы региональной и глобальной безопасности, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Ранее сегодня Гроно провела встречи с министром иностранных дел Араратом Мирзояном и заместителем спикера парламента Армении Рубеном Рубиняном.