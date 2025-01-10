Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу встретилась с секретарем Совбеза Армении

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Магдалена Гроно, находящаяся с визитом в Ереване, встретилась с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, находящаяся с визитом в Ереване, встретилась с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи обсуждались вопросы развития отношений между Арменией и Евросоюзом, а также перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества.

Стороны рассмотрели вопросы региональной и глобальной безопасности, включая процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Ранее сегодня Гроно провела встречи с министром иностранных дел Араратом Мирзояном и заместителем спикера парламента Армении Рубеном Рубиняном.