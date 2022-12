Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар отправился в Стамбул.

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Короткий визит, но содержательные встречи вчера в Ереване с премьер-министром Николом Пашиняном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и министром иностранных дел Араратом Мирзояном. А теперь отправляюсь в Стамбул", - говорится в публикации.