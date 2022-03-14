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Спецпредставитель ЕС по Южном Кавказу прибыл в Армению

Спецпредставитель ЕС по Южном Кавказу прибыл в Армению Специальный представитель Евросоюза по Южном Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Армению.
В регионе
14 марта 2022 г. 12:00
Спецпредставитель ЕС по Южном Кавказу прибыл в Армению

Специальный представитель Евросоюза по Южном Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прибыл в Армению.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом дипломат написал в своем Twitter.

По его словам, визит обусловлен ростом напряженности на международной арене.

"Вновь вернулись в Ереван для двухдневных встреч. Поскольку международная обстановка стала более напряженной, Евросоюз сейчас более чем когда-либо привержен задаче обеспечения мирного и процветающего Южного Кавказа", - написал Клаар.

Спецпосланник ЕС последний раз был в Ереване месяц назад. Он встречался с высшим руководством страны.

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Версия на английском языке EU Special Representative for South Caucasus arrives in Armenia
Версия на азербайджанском языке Aİ-nin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Ermənistanda səfərdədir

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