Спецпредставитель ЕС: Настало время работать вместе для достижения справедливого мира

Настало время работать вместе для достижения прочного, справедливого мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар написал в своем Twitter.

По его словам, он очень обеспокоен недавним военным инцидентом и сообщениями о перестрелках.

"Все вопросы должны решаться только путем переговоров", - написал он, добавив, что регион уже достаточно пострадал от боевых действий.

Greatly concerned about the recent deadly clash & renewed reports of shootings. No justification for violence; all issues need to be addressed through negotiations only. The region has suffered enough from fighting. Now is the time to work together for a durable, just peace.