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Спецпредставитель ЕС: Настало время работать вместе для достижения справедливого мира

Спецпредставитель ЕС: Настало время работать вместе для достижения справедливого мира Настало время работать вместе для достижения прочного, справедливого мира в регионе Южного Кавказа.
В регионе
9 марта 2023 г. 17:20
Спецпредставитель ЕС: Настало время работать вместе для достижения справедливого мира

Настало время работать вместе для достижения прочного, справедливого мира в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Тойво Клаар написал в своем Twitter.

По его словам, он очень обеспокоен недавним военным инцидентом и сообщениями о перестрелках.

"Все вопросы должны решаться только путем переговоров", - написал он, добавив, что регион уже достаточно пострадал от боевых действий.

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Версия на английском языке Toivo Klaar: Now is time to work together for just peace

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