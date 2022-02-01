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Спецпредставитель ЕС и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Спецпредставитель ЕС и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию на Южном Кавказе 1 февраля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром
В регионе
1 февраля 2022 г. 16:39
Спецпредставитель ЕС и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

1 февраля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром по инициативе последнего.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В ходе беседы стороны подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Версия на английском языке EU special rep, Russian official mull situation in South Caucasus

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