Спецпредставитель ЕС и замглавы МИД РФ обсудили ситуацию на Южном Кавказе

1 февраля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром

1 февраля состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром по инициативе последнего.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

В ходе беседы стороны подробно обсудили текущую ситуацию на площадке Женевских международных дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе в преддверии очередного 56-го раунда, а также ход процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.