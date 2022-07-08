Спецпредставитель Армении проинформировал послов о переговорах с Турцией

Сегодня вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель официального Еревана по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян встретился с послами нескольких стран.

Сегодня вице-спикер парламента Армении, спецпредставитель официального Еревана по нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян встретился с послами нескольких стран.

Как сообщает Report со ссылкой на NEWS.am, встреча состоялась на основании обращения дипломатов.

Р.Рубинян проинформировал о последней ситуации на переговорах по нормализации отношений с Турцией, а также о конкретных договоренностях, достигнутых в результате четвертой встречи спецпредставителей.

Во встрече приняли участие посол Швеции в Армении Патрик Свенссон, посол Финляндии Кирсти Наринен, посол Эстонии Рина Калюранд и другие дипломаты.