Спецпред главы Украины заявил о неискренности военно-политического руководства РФ в решении о прекращении огня

"Нельзя говорить об искренности военно-политического руководства России, которое приняло решение о прекращении огня".

"Нельзя говорить об искренности военно-политического руководства России, которое приняло решение о прекращении огня".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил спецпредставитель президента Украины, депутат Верховной Рады Федор Вениславский, комментируя решение российского лидера Владимира Путина объявить в одностороннем порядке двухдневный режим прекращения огня.

По словам Ф. Вениславского, если речь идет о религиозном празднике, отмечаемом украинцами и россиянами, то решение российской стороны следует характеризовать словом "лицемерие".

"То есть они пытаются обмануть, выдать желаемое за действительное, поскольку преследуют определенную цель. Например, мы прекрасно понимаем, что России нужна оперативная пауза. Другими словами, они хотят "перевести дух" и в определенном смысле реорганизовать свои силы, чтобы в будущем продолжить наступательные действия на украинских землях. Хотят ли они покинуть территорию Украины? Разумеется, нет!", - считает депутат.

Он заявил, что высказывания В. Путина, в том числе телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, показывают, что Россия готова начать мирные переговоры с учетом новых территориальных реалий.

"Под фразой "новые территориальные реалии" подразумевается, что Украина должна отказаться от временно оккупированных территорий. Эти требования неприемлемы для украинского государства и народа. Поэтому говорить о соблюдении Россией долгосрочного режима прекращения огня не приходится. Более того, я не исключаю, что РФ пойдет на провокационные шаги, чтобы выдвинуть обвинения в адрес ВСУ и правительства в несоблюдении режима прекращения огня. В результате Россия прежде всего постарается мотивировать граждан страны на войну против Украины и подготовить их морально к очередным волнам мобилизации. Мы понимаем, что в настоящее время в России имеют место протесты против войны. Граждане РФ не готовы идти умирать на войну. Поэтому российскому руководству необходимо повышать дух патриотизма. Поэтому я не верю ни в какое решение о прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул единственное условие: вывод оккупационных войск с территории Украины", - подчеркнул Ф. Вениславский.

Ссылаясь на данные разведки, он отметил, что у России нет достаточного воинского контингента для масштабного наступления в направлении Беларуси.

"Вероятность этого в краткосрочной перспективе крайне мала. Ситуация находится под нашим контролем. Кроме того, Украина обладает достаточными военными ресурсами для предотвращения всех возможных угроз на приграничных с Россией территориях. Что касается интенсификации боевых действий, то нет сомнений, что Путин не отказался от своих целей уничтожить Украину как государство и украинцев как нацию. Уверен, что в ближайшее время в России будет объявлена ​​всеобщая мобилизация, потому что количество убитых и раненых русских солдат слишком велико. Хотя теперь ситуация кардинально отличается от той, которая наблюдалась 24 февраля прошлого года. Наши Вооруженные Силы готовы реагировать на всех направлениях", - заключил Федор Вениславский.