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Спецпосланник Трампа по Украине не исключил визита в Россию

Спецпосланник Трампа по Украине не исключил визита в Россию Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог готов посетить РФ.
В регионе
18 декабря 2024 г. 11:48
Спецпосланник Трампа по Украине не исключил визита в Россию

Спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог готов посетить РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Источники отмечают, что Келлог планирует посетить в январе Киев, в планах также поездки в Лондон, Париж и Рим. При этом указывается, что поездка в Москву будет направлена на "сбор информации", а не на реализацию какой-то конкретной политической цели.

27 ноября Трамп выдвинул кандидатуру Келлога на должность своего помощника и спецпосланника США по Украине и России. Келлог выступает за урегулирование конфликта в Украине путем переговоров. Он предлагал убедить Москву и Киев возобновить диалог, зафиксировав текущую линию фронта. Опубликованный им в апреле план среди прочего предусматривает поэтапное снятие санкций и нормализацию отношений с РФ при условии принятия Москвой мирного соглашения, а также отсрочку рассмотрения вопроса о членстве Украины в НАТО при предоставлении Киеву гарантий безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Trampın Ukrayna üzrə xüsusi nümayəndəsi Rusiyaya səfər edə bilər
Версия на английском языке Trump's Ukraine envoy plans January trip to Kyiv

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