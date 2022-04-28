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Спецпосланник США: Российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

Спецпосланник США: Российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев Российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.
В регионе
28 апреля 2022 г. 15:48
Спецпосланник США: Российские военные убивали пытавшихся сдаться украинцев

Российские военные расстреливали украинцев, пытавшихся сдаться в плен под Донецком.

Как передает Report со ссылкой на moldova.news, об этом заявила в ООН специальный посланник США по вопросам международного правосудия Бет ван Шаак.

"Если эти факты подтвердятся, это будет коренным нарушением принципов ведения войны", – подчеркнула ван Шаак.

Она также отметила, что США располагают достоверными сообщениями о людях, расстрелянных со связанными руками, о телах со следами пыток и об ужасающем сексуальном насилии над женщинами и девочками.

"Все эти фотографии и сообщения свидетельствуют, что эти зверства не были результатом действий отдельных лиц или подразделений", – утверждает ван Шаак. По ее словам, за этим скорее просматриваются систематические преступления российских военных.

Те, кто допускает и поощряет такие преступления, должны будут ответить за них по закону, предупредила американская представительница.

"Хочу донести до российского военного и политического руководства одну простую мысль – весь мир следит за вами, и мы призовем вас к ответу", – заключила она.

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Версия на английском языке US Special Envoy: Russian servicemen shoot Ukrainians trying to surrender
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın xüsusi elçisi: "Rusiya hərbçiləri təslim olmaq istəyən ukraynalıları güllələyib"

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