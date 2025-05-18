Спецпосланник: США и Иран на следующей неделе проведут встречу в Европе

Представители США и Ирана на предстоящей неделе проведут встречу в Европе.

Представители США и Ирана на предстоящей неделе проведут встречу в Европе.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф в интервью телекомпании ABC.

По его оценке, для США существует "множество путей достижения своих целей на переговорах" с Ираном.

"Мы думаем, что проведем встречу на этой неделе в Европе. И мы надеемся, что она приведет к некоторым положительным (результатам)", - сказал Уиткофф.

Он также озвучил принципиальную позицию Вашингтона касаемо обогащения урана Тегераном: "У нас есть одна очень четкая красная линия, и это обогащение урана. Мы не можем позволить (Ирану иметь) даже 1% мощностей по обогащению <...>. Все начинается с нашей принципиальной позиции, а именно - сделки, которая не включает в себя возможность обогащения. Мы не можем этого допустить, потому что обогащение позволяет создать (ядерное) оружие".