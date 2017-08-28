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    Спецпосланник ООН по Сирии прибыл в Тегеран

    На данный момент проводит встречу с замглавы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари для обсуждения последних событий по сирийской теме

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура прибыл в Тегеран для встреч по сирийскому вопросу с официальными лицами Ирана, передает Report со ссылкой на иранские СМИ.

    Де Мистура на данный момент проводит встречу с замглавы МИД Ирана Хоссейном Джабери Ансари для обсуждения последних событий по сирийской теме и переговоров в Астане.

    Позднее он встретится с главой МИД Мохаммедом Джавадом Зарифом и иранской командой, участвующей в астанинском процессе.

    Шестой раунд переговоров в Астане по Сирии запланирован на вторую декаду сентября. 

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