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Спецпосланник генсека ООН по Сирии планирует принять участие в переговорах в Астане

Спецпосланник генсека ООН по Сирии планирует принять участие в переговорах в Астане Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует принять участие в международной встрече по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), которая проходит 20-21 июня.
В регионе
20 июня 2023 г. 09:42
Спецпосланник генсека ООН по Сирии планирует принять участие в переговорах в Астане

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен планирует принять участие в международной встрече по Сирии в астанинском формате (РФ, Иран, Турция), которая проходит 20-21 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

"По традиции будут участвовать [в переговорах] представители стран-наблюдателей. Это соседние с Сирией арабские страны Ирак, Ливан, Иордания. Также здесь наши коллеги из структур ООН, прежде всего это господин Гейр Педерсен, спецпредставитель генерального секретаря ООН по Сирии", - сказал Богданов.

В переговорах в Астане принимают участие делегации стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также представители правительства Сирии и сирийской оппозиции. В качестве наблюдателей ожидается участие представителей ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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Версия на английском языке UN special envoy for Syria may attend Astana talks

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