Спецназ ВС Турции ликвидировал террористов РКК

ВС Турции нейтрализовали трех боевиков террористической организации РКК в Ираке и одного боевика сирийского крыла этой кровавой структуры [YPG] в Сирии.

ВС Турции нейтрализовали трех боевиков террористической организации РКК в Ираке и одного боевика сирийского крыла этой кровавой структуры [YPG] в Сирии.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали трех боевиков РКК в зоне операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака и одного боевика YPG/РКК в зоне операции "Источник мира" на северо-западе Сирии, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.