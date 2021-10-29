Спецназ ВС Турции ликвидировал террористов РКК

ВС Турции нейтрализовали трех боевиков террористической организации РКК в Ираке и одного боевика сирийского крыла этой кровавой структуры [YPG] в Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции в Twitter.
Бойцы турецкого спецназа нейтрализовали трех боевиков РКК в зоне операции Pençe-Yıldırım на севере Ирака и одного боевика YPG/РКК в зоне операции "Источник мира" на северо-западе Сирии, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.