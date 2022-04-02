Спецназ Турции нейтрализовал террористов на севере Сирии

Спецназ ВС Турции нейтрализовал двух террористов на севере Сирии.
Как передает Report, об этом сообщает министерство национальной обороны Турции.
Как передает Report, боевики YPG (сирийское крыло PKK) готовились к атаке на зону операции "Источник мира".
По террористам был также нанесен артиллерийский удар.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили теракт в Турции, от рук этой кровавой организации погибли тысячи сотрудников турецких сил безопасности, военных и мирных жителей.