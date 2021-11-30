Спецназ Турции нейтрализовал террористов на севере Сирии

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии трех террористов YPG (сирийское крыло PKK).

Спецназ Турции нейтрализовал на севере Сирии трех террористов YPG (сирийское крыло PKK).

Как передает Report, об этом отметило министерство национальной обороны в Twitter.

В сообщении говорится, что один боевик был ликвидирован в зоне операции "Источник мира", двое - в зоне операции "Щит Евфрата".

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.